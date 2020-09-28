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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين تدعو واشنطن مجددًا لتوفير بيئة عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:20 م
وانج وين بين
وانج وين بين
أ.ش.أ
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دعت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، وتوفير بيئة أعمال عادلة ومنصفة ومنفتحة وغير تمييزية للشركات الصينية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج وين بين"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على قرار المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا بالإيقاف المؤقت للإجراء الذي يمنع التنزيلات الجديدة لتطبيق "تيك توك" وتحديثاته للمستخدمين الحاليين.

وقال «بين» إن "الصين عارضت دائما تعميم الولايات المتحدة مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام القوة الوطنية"، معربا عن أمله أن "تحترم الولايات المتحدة مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، وأن تلتزم بالقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وتوفر بيئة أعمال عادلة ومنصفة ومنفتحة وغير تمييزية للشركات من جميع أنحاء العالم للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة".

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