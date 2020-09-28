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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

شيخ الأزهر: مستعدون لتدريب الأئمة وتقديم منح دراسية لطلاب كوريا الجنوبية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:10 م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
أميرة العناني
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استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بعد توليه مهام سفارة بلاده، لبحث التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر وكوريا.

وأعرب شيخ الأزهر عن تمنياته للسفير بالتوفيق، مبينًا أن الأزهر مستعد لإقامة علاقات علمية وثقافية مع كوريا الجنوبية، وتقديم منح دراسية للطلاب المسلمين بالأزهر، واستقبال أئمة المساجد لتدريبهم على تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي، التي يعمل الأزهر دائمًا على ترسيخها، مؤكدًا أن رسالة الأزهر رسالة عالمية تقوم على نشر الرسالة الصحيحة للإسلام، وترسيخ ثقافة التعاون والتعايش بين الناس.

من جهته، عبر سفير كوريا الجنوبية عن سعادته وتقديره لما يقوم به الأزهر من جهود داخل مصر وخارجها في طريق تعزيز الحوار والتسامح، وأن التجربة المصرية في التعايش تجربة فريدة من نوعها، ونموذج يحتذى به، كما ناقش السفير مع فضيلة الإمام الأكبر سبل التعاون العلمي والثقافي بين كوريا والأزهر، وأن هناك نحو 160 ألف مسلم في كوريا الجنوبية يعيشون في سلام مع شركائهم في الوطن، وهناك برنامج بوزارة الخارجية لنشر التسامح بين الكوريين جميعًا، وتقيم الوزارة كل عام مائدة إفطار للمسلمين في كوريا الجنوبية وأخرى في السفارة هنا بالقاهرة في شهر رمضان.

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