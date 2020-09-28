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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بافلوس يطالب مصريي اليونان بالتسجيل لانتخابات «النواب»

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:16 م
الأنبا بافلوس
الأنبا بافلوس
جرجس صفوت
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طالبت إيبارشية قبرص واليونان، برئاسة الأنبا بافلوس، راعي الإيبارشية، جميع المصريين للتسجيل للانتخابات البرلمانية، بدءًا من أمس 27 سبتمبر الجاري وحتى 10 أكتوبر المقبل.

وقالت الإيبارشية، في بيان رسمي لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن التسجيل يتم من خلال موقع الهيئة العليا للانتخابات، والدخول علي المصريين بالخارج لطلب الانتخاب بلجنة اليونان، وذلك باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي وبيانات جواز السفر المصري.

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