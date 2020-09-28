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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأييد السجن 10 سنوات لمتهم بحرق كنيسة «مار جرجس» بسوهاج

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:09 م
السجن
السجن
محمد عيسى
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رفضت محكمة النقض طعن المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة مار جرجس" في سوهاج، وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن المشدد 10 سنوات.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم حرق كنيسة مار جرجس، والتحريض على العنف، والقتل والشروع فى القتل، والتخريب، والانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم والأمن العام، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي على قوات الشرطة، ومقاومة السلطات.

وكذلك حيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين، وتهديد أمن وسلامة المجتمع، والاعتداء على دور العبادة المسيحية، وإتلاف وإحراق سيارات الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والشروع فى السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمحال التجارية، والتحريض على العنف والتخريب وترويع المواطنين.

كانت البداية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين عشرات المسلحين من أعضاء جماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وقوات الشرطة، في محيط ميدان الثقافة بمدينة سوهاج، عقب قيام عناصر الجماعة بإغلاق الميدان وتحطيم عدد من سيارات الشرطة وسيارات المطافئ، والمحال التجارية بالشوارع المحيطة.

كما اقتحموا مطرانية الأقباط الأرثوذكس «كنيسة مار جرجس»، وأشعلوا النار فى مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة وأتوبيس رحلات داخل المطرانية، وإشعال النار فى كنيسة مار جرجس بالمطرانية الملاصقة للميدان، واختطاف سيارة شرطة أثناء مرورها بالميدان وتحطيمها وإشعال النار بها، وإطلاق الرصاص بكثافة على قوات الشرطة وسيارات المطافئ عند محاولتها إخماد النيران.

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