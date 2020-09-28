رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ناصر عراق: جمال عبدالناصر يمثل أيقونة ذهبية مصرية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:17 م
ناصر عراق وجمال عبد
ناصر عراق وجمال عبد الناصر
نضال ممدوح
طباعة
عن الذكرى الخمسين لرحيل جمال عبدالناصر، قال الروائي ناصر عراق في تصريحات خاصة لــ"الدستور": في ظني أن جمال عبدالناصر يمثل أيقونة ذهبية مصرية اكتسبت حضورها الطاغي من قرن إلى آخر لسبعة أسباب رئيسة هي: طرد الاحتلال الإنجليزي الذي دام 72 سنة. طرد الملك فاروق من عرين السلطة، وهو آخر سلسلة أسرة محمد علي الألبانية. أنجز عبدالناصر قدرًا كبيرًا من العدالة الاجتماعية بعد مئات من القرون التي عاشها معظم المصريين في ظلم وفقر وجهل واضطهاد من قبل حكامهم الأجانب وحاشيتهم. إتاحة التعليم الجيد حتى الجامعة لملايين المصريين بالمجان.

وأردف: تعزيز الفنون والآداب بكثافة وتوفيرها لملايين الناس بأسعار زهيدة جدًا (على سبيل المثال... أنتجت السينما المصرية في عهد عبدالناصر نحو 700 فيلم جيد وممتاز من نحو 3000 آلاف فيلم تقريبًا تم تنفيذها في القرن العشرين، أي ثلث الإنتاج السينمائي المصري تقريبًا، فضلًا عن آلاف الأغنيات العاطفية والوصفية الراقية التي ترنم بها عشرات المطربين المتفردين من عبدالحليم وشادية ونجاة وصباح حتى محمد رشدي ومحرم فؤاد وفايزة أحمد وشريفة فاضل وماهر العطار وغيرهم، ولن نتكلم عن أم كلثوم وعبدالوهاب، دعك الآن من الأغنيات الوطنية حتى لا يزعم أحد أنها نفذت بالأوامر! علاوة على مئات المسرحيات الجميلة التي كتبت وعرضت في عهد جمال... ولا تنس تأسيس وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون ومعاهد السينما والباليه والفنون الشعبية... إلى آخره).

تكريس مفهوم الاستقلال الوطني القادر على تحقيق نهضة اجتماعية شاملة. العمل بدأب على تشييد المشروعات العملاقة وعلى رأسها السد العالي الذي مازال يحمي المصريين من جبروت الطبيعة وجنونها إذا فاض النيل أكثر مما ينبغي.

هذه الإنجازات المدهشة لا تنفي أن تجربة عبدالناصر شابتها عيوب كثيرة مؤسفة أخطرها تأميم الحياة السياسية وإلغاء الأحزاب، الأمر الذي جعل من جاءوا بعده لا يتورعون عن تبديد هذه الإنجازات الواحد تلو الآخر بدون مقاومة شعبية تذكر، لأن الحزب السياسي الناضج هو أمضى سلاح توصل إليه الإنسان للتعبير عن مصالحه الاجتماعية والاقتصادية، وهكذا عاش المصريون بدون أحزاب سياسية ذات شأن في زمن عبدالناصر وما تلاه.

صحيح أننا امتلكنا تجربة حزبية في العهد الملكي، لكنها كانت تجربة محدودة للغاية لم تؤثر كثيرًا في عقول الملايين ووجدانهم، وإلا ما استطاع ضباط يوليو إلغاءها بجرة قلم!

ومع مرور الأيام ينسى الناس سلبيات عبدالناصر ويتذكرون بكل حب وإجلال إيجابياته الكثيرة، خاصة عندما يصبح الواقع الحالي بالغ المرارة على المستويات كلها.

واختتم: يبقى عامل آخر مهم يعزز حضور الزعيم في الوجدان الجمعي للملايين ويتمثل في جسده العملاق المهيب بملامحه الطيبة الجادة غير المتجهمة، فضلًا عن نزاهته وزهده في المال وهيلمان السلطة، فلم يستغل منصبه المرموق في (الاستمتاع بلذائذ الحياة) فعاش مثل الملايين في الملبس والمأكل، فلم يقطن القصور ولم يتفاخر بالثياب، لذا بكته الملايين بحرقة عند رحيله، ووضعوه في أكرم ركن في قلوبهم ليتذكروه بكل مودة وتقدير واحترام كلما هلّ يوم الثامن والعشرين من سبتمبر من كل عام.
ناصر عراق: جمال عبدالناصر يمثل أيقونة ذهبية مصرية
ناصر عراق: جمال عبدالناصر يمثل أيقونة ذهبية مصرية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق «شدات خشبية» بكوبري تحت الإنشاء في المرج

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

تجديد حبس 3 متهمين فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

الهيئة الوطنية تعلن قبول 4006 مرشحين و8 قوائم في انتخابات «النواب»

الصور

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

image description

جامعة أسيوط تفتح الترشح لمنصب عميدي «الهندسة ومعهد الأورام» الأحد

image description

تطهير أسواق «الغنايم» بأسيوط للوقاية من كورونا

image description

«100 مليون صحة» تجوب منفلوط وأبو تيج لفحص أمراض الضغط والسكر

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

تجديد حبس 3 متهمين فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

مقتل إرهابيَين هاربين من «عملية الشهيد الحوفي» في القليوبية

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

مؤتمر صحفي للإعلان عن الترشح لجوائز الدولة 20- 21 بـ«الأعلى للثقافة»

ناصر عراق: جمال عبدالناصر يمثل أيقونة ذهبية مصرية

صفاء عبدالمنعم: عبدالناصر لن يُنسى أبدًا

هشام عزمي: عبدالناصر عاش مناصرًا للعروبة مناهضًا للاستعمار