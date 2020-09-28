تدشين أوانى ومعمودية كنيسة العذراء والأنبا كارس بمنتوت (صور)

ترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والأنبا كارس بمنتوت بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا.و شاركه الصلاة القس بافلي مندي، كاهن الكنيسة، وألقى الأنبا مكاريوس كلمة روحية بعنوان (التوبة) كما قام بتدشين أواني مذبح، وعماد طفلين من أبناء الكنيسة، وشكر الشعب علي المجهود الكبير المبذول في الكنيسة، مهنئا الجميع بنمو الخدمة، وفي نهاية القداس ألقى قصة قصيرة لأطفال مدارس الأحد بالكنيسة.