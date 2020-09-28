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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» يستقبل وفدًا من مؤسسة «المعرفة»

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:09 م
الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
محمد جعفر
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زار وفد من مؤسسة "قمة المعرفة" في دبي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكان في استقبالهم رئيس المجلس كرم جبر ووكيل المجلس صالح الصالحي وأعضاء المجلس دكتورة منى الحديدي ونشأت الديهي ورانيا هاشم والأمين العام المستشار أحمد عبدالعزيز.

وضم وفد قمة المعرفة جمال بن حويرب المستشار الثقافي في حكومة دبي والمدير التنفيذي للمؤسسة وشمسة البلوشي مدير إدارة الشراكات وأحمد شوقي منسق عام المشاريع بالمؤسسة.

وقدم الوفد فيديو حول البرامج والمشروعات العلمية والمعرفية التى تتبناها المؤسسة، والمبادرات التى تقوم بإطلاقها إقليميًا ودوليًا للنهوض بالمستوى المعرفى والعلمى العربي، ومواجهة نسب الأمية المتزايدة.

وما يترتب عليها من آثار خطيرة تهدد مستقبل الإقليم بالكامل، ومن أهم هذه المشروعات مشروع (قمة المعرفة)، وبرنامج دبي الدولي للكتابة، ومشروع تحدى الأمية، ومشروع متحف نوبل، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

تمت مناقشة البرامج التدريبية المتميزة التى تدعمها المؤسسة، وإمكانية التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتفعيل الشق الإعلامى لهذه البرامج، والتى تم الاتفاق على بعضها بالفعل مع كبرى المؤسسات العلمية المصرية مثل جامعة القاهرة.

وتم الاتفاق على ما يلى:
1- وضع برنامج لتدريب الإعلاميين على تنفيذ برامج النهوض المعرفى والعلمى من خلال المنصات التى يعملون بها، وسوف تقوم مؤسسة المعرفة بتحديد الجدول الزمنى للبرنامج والموضوعات المقترحة.
2- مشاركة المجلس فى اليوم العالمى للغة العربية والموافق 18 ديسمبر القادم، والإشراف على المسابقة التى تعقد لاختيار أفضل الأبحاث المقدمة باللغة العربية للعاملين فى مجال الإعلام، وتشكيل لجنة الاختيار برئاسة د منى الحديدى.

3- مشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى منحة الإعلام العربية التى تقدمها مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" مع الجامعة الأمريكية بدبي، ويشرف المجلس الأعلى للإعلام على اختيار الإعلاميين المرشحين لهذه المنحة.

4- الاستعانة بمؤشر المعرفة الصادر فى دبي لمحاكاته بمؤشر معرفة مصرى يوضح تقدم مصر 17 مركزًا فى مجال المعرفة، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا.

كما تم الإتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم فى الفترة القادمة لتفعيل كل هذه المبادرات المهمة.

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