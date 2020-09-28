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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نيابة أمن الدولة تتلقى إخطارًا بمقتل إرهابيين ضمن خلية الأميرية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:58 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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تلقت نيابة أمن الدولة العليا، إخطارًا من وزارة الداخلية بمقتل عنصرين إرهابيين ضمن خلية الأميرية الإرهابية.

ونص الأخطار أنه قد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية واتخاذها وكرًا لإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.

كما أكدت المعلومات أن المذكورين ضمن عناصر الخلية التكفيرية التي تم توجيه ضربة استباقية لها خلال شهر إبريل الماضى قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع الأعياد القبطية وأسفر التعامل معها عن مصرع سبعة عناصر إرهابية واستشهاد المقدم محمد الحوفى، بقطاع الأمن الوطنى.

وتم على الفور مُداهمة تلك الشقة وأسفر التعامل عن مقتل
العنصرين الإرهابيين وهما:
حسام عبدربه على كركيت مواليد ‎ 197417
أحمد السيد البيومى إبراهيم مواليد 1-8-1957

‏وعُثر بحوزتهما على (بندقية آلية ‎١١‏ طبنجة ماركة حلوان ؛ كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثث وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث وتحريز الأسلحة والمضبوطات.

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