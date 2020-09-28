بنك ناصر: الخميس صرف معاشات أكتوبر من 93 فرعًا

صرّح محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، بأنه تم توجيه الفروع بالالتزام بآلية تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من بداية الشهر بشكل يحقق عدم التكدس داخل الفروع، ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها وأصحاب المرتبات والنفقات، وذلك بناء على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك.وأفاد عشماوي، في تصريحات صحفية، بأنه سوف يتم صرف معاشات الحكومة والتأمينات بجانب صرف الدفعة الثانية من قيمة متجمد العلاوات الخمس طبقًا للشرائح المعلن عنها، حيث سيتم الصرف للشريحة الأولى يومى الخميس والأحد الموافقين الأول والرابع من أكتوبر، وذلك للأقل من ألف جنيه، والصرف للشريحة الثانية الأكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين الخامس والسادس من أكتوبر، أما الشريحة الثالثة الأكثر من ألفي جنيه اعتبارا من يومي الأربعاء والأحد الموافقين السابع والحادي عشر من أكتوبر، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر، هذا بالإضافة إلى صرف النفقات يوم 10 من كل شهر.وأكد عشماوي أن البنك يتيح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات بجانب الصرف من خلال الفروع، البالغ عددها 93 فرعا منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، حيث يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM بكافة البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري، وذلك حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، وضمان عدم التكدس داخل الفروع، هذا بجانب خدمة صرف النفقة بالمحمول بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة لسهولة وسرعة وصول الخدمة لهم.