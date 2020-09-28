صحيفة روسية: ارتفاع تكلفة تعافى اقتصاد روسيا من تداعيات كورونا

ذكرت صحيفة (كوميرسانت) الروسية اليوم، الاثنين، أن قيمة خطة تعافي الاقتصاد الروسي من تداعيات فيروس "كورونا" والتي أقرتها الحكومة الروسية، تجاوزت التقديرات الأولية وبلغت قيمتها 6.4 تريليون روبل (81 مليار دولار).وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يعكس مجموعة من الإجراءات، التي ستتخذها الحكومة الروسية حتى نهاية العام المقبل لضمان تعافي الاقتصاد الروسي من أزمة "كورونا" وهبوط أسعار النفط.وأضافت "أنه بفضل الخطة الحكومية، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الروسي العام القادم نموًا بنسبة 3%"، لافتة إلى أن الخطة تتضمن مجموعة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد منها رقمنة الإدارة العامة وتقديم دعم للشركات المتضررة والاستثمار في مشاريع الطرق.يذكر أنه وفق توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فإنه من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة 3.9%، على أن ينمو بنسبة 3.3% في العام 2021.يُشار إلى أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد الروسي مثل غيره من اقتصادات العالم، وتتوقع الحكومة الروسية عودة الاقتصاد الروسي في 2021 إلى مستواه قبل الأزمة.