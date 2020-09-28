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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول وواشنطن توافقان على إجراء محادثات لنزع السلاح وعدم الانتشار النووى

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:49 م
سول وواشنطن
سول وواشنطن
أ.ش.أ
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وافقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الإثنين على إجراء محادثات رفيعة المستوى في العاصمة الأمريكية واشنطن بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار النووي.

جاءت هذه الموافقة خلال المحادثات التي أجريت صباح اليوم بين مارشال بيلينجسلي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للحد من التسلح، وهام سانج-ووك المنسق الكوري للشئون الدبلوماسية متعددة الأطراف بوزارة الخارجية داخل مقر وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بسول، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.

وتبادل الجانبان، خلال المحادثات، الآراء بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالنظام الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ووافقا على مواصلة تعزيز التواصل فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية لنزع السلاح وعدم الانتشار على كل المستويات.

ووصل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للحد من التسلح أمس الأحد إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق يومين.

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