«المركزى للمحاسبات» يعلن بدء مبادرة 100 مليون صحة للعاملين به

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن سعي الجهاز الدائم بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية اللازمة لأعضاء الجهاز والعاملين به.واشتركت الإدارة المركزية للخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، في مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والتي بدأت اعتبارًا من يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري، بالمقر الرئيسي بالجهاز وسيتم إخطار الإدارات المركزية وإدارات مراقبات الحسابات تليفونيًا بميعاد الفحص، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للسلامة الصحية بارتداء الكمامات، وعدم التزاحم.