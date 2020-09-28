عيار نارى خاطئ من سلاح جندى حراسة بالكاتدرائية يصيبه فى قدمه

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن أحد جنود الحراسة المكلفين بالخدمة على البوابة الرئيسية لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة، تعرض لإصابة سطحية في اصبع قدمه، اليوم.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الإصابة جاءت نتيجة لخروج عيار ناري عن طريق الخطأ من السلاح الذي يحمله، مشيرًا إلى أنه تم نقله للمستشفى للعلاج ولا توجد أي إصابات أخرى.