«إنذار الخطر».. تونس تتجه لفرض الحجر الصحي العام في عدة مدن

قالت السلطات في تونس إنها ستتجه إلى تطبيق إجراءات الحجر الصحي العام في المدن التي تشهد معدلات عالية لنسبة تفشي فيروس كورونا المستجد، بدلا من اللجوء لحجر صحي شامل في كامل أنحاء البلاد.وتشهد تونس قفزات سريعة لأعداد المصابين بالفيروس، حيث ناهز المعدل اليومي الألف إصابة على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة، ما دفع وزارة الصحة إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من وضع وبائي أكثر خطورة خلال أسابيع.واستبعدت الحكومة العودة إلى الحجر الصحي الشامل في البلاد، ولكن بدلا من ذلك سيتم اللجوء إلى عمليات عزل للمناطق الموبوءة.واعتمدت وزارة الصحة قاعدة 250 إصابة لكل 100 ألف ساكن في كل معتمدية كحد أدنى لتطبيق الحجر الصحي العام لمدة أسبوعين.