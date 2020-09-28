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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الفنان هاني رمزي مرشحًا بانتخابات النواب في المنيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:49 م
هاني رمزي
هاني رمزي
حسام محفوظ
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس البرلمان في المنيا، ومن بينهم الفنان هاني رمزي.

وأظهرت الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب، بنظام القوائم، خوض الفنان هاني رمزي انتخابات مجلس النواب المقبلة كاحتياطي لشقيقه المحامي إيهاب رمزي، والذي يخوض الانتخابات ضمن كوتة الأقباط بقائمة «من أجل مصر» بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

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