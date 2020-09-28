«المنيا»: تنفيذ 25 ألف مشروع بتمويل مليار و801 مليون جنيه

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة ستشارك بكل إمكانياتها في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن المحافظة يتم تنفيذ بها العديد من المشروعات الاستثمارية مما يودي لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لفتح المجالات وفرص العمل للشباب، والعمل على إتاحة كل المجالات للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.أوضح المحافظ- في كلمته أثناء مشاركته مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" في المنيا- أن هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بوضع محافظة المنيا، من أوائل المحافظة على خارطة إطلاق المبادرة لتنفيذ أعمال المبادرة بقري المحافظة.ولفت إلى أنه تعد محافظة المنيا المحطة الرابعة من المحافظات التي يتم بها فعاليات المبادرة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جاهزية تامة للتنسيق والمتابعة مع وزارة الهجرة لإنجاح تلك المبادرة، والعمل على تسخير كل الإمكانيات لتحقيق الأهداف المطلوبة من إطلاق تلك المبادرة في كل أنحاء المحافظة، وذلك حفاظًا على شبابنا من مهالك الهجرة غير الشرعية.أشار إلى أن الهدف من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" توعية الشباب والأسرة والأطفال بمخاطر الهجرة غير الشرعية والطرق الآمنة للهجرة التي تضمن لهم كل الحقوق القانونية بعقد العديد من الدورات التثقيفية والتوعوية، وأيضًا أخذت الدولة على عاتقها توفير البدائل الإيجابية للحد من هذه الظاهرة.أضاف أن عددًا من الأجهزة التنفيذية للمحافظة، يتم من خلالها التنسيق مع وزارة الهجرة، شملت جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر- مشروعك للتنمية المجتمعية والبشرية- إدارة تنمية وبناء القرية بالمحافظة التابع لوزارة التنمية المحلية- المجلس القومي للمرأة، مشيرًا انه تم توفير كل الأعتمادات المالية لإطلاق المبادرة في 70 قرية على مستوي محافظات الجمهورية لتدريب الشباب على ريادة الأعمال وتقديم فرص عمل لهم.أكد أن التدريب موجه للرائدات الريفيات والشباب في 19 قرية هي القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ليصبحوا سفراء لنقل الوعي والتثقيف لقراهم، ويتضمن التدريب روية ورسالة وأهداف توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب التعريف على سبل الهجرة الآمنة التي تضمن كل الحقوق القانونية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.وأردف أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة في الفترة من 2014 حتى 2020، حيث تم تنفيذ 25 ألفًا و764 مشروعًا بقطاع التنمية المحلية ومشروعات ممولة بإجمالي مليار و801 مليونًا و783 ألف جنيه، مما أدي لتوفير 66 ألفًا و757 فرصة عمل للشباب بطريقة مباشرة وغير مباشرة.وذكر: "كما تمكن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية (مشروعك) من تمويل مشروعات بإجمالي 193 مليون جنيه ما أدي لتوفير ألفين و252 فرصة عمل للشباب، مما جعل محافظة المنيا تحصل على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في عدد المشاريع المنفذة".وتابع: "المنيا حصلت على المرتبة الأولى خلال الأربع سنوات الماضية، وتم تنفيذ 219 مشروعًا بإجمالي مليون و493 ألف جنيه، حيث تتراوح قيمة القروض الممنوحة من 5 آلاف جنيه إلي 50 ألف جنيه للشباب، كما منح جهاز شباب الخرجين التابع للديوان العام لمحافظة المنيا خلال الفترة من 1-12-2019 وحتى 2020، قروض لعدد 8 جمعيات أهلية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".ولفت إلى أنه تمت إقامة 120 مشروعًا للشباب، كما منح الجهاز قروضًا لـ292 شابًا بقيمة 5 ملايين و840 ألف جنيه، كما منح بنك ناصر الاجتماعي قروضًا لعدد 1272 شابًا بقيمة 25 مليونًا و44 ألف جنيه، كما تم توفير ألف فرصة عمل للشباب من خلال التنسيق مع الشركات والهيئات الخاصة.واختتم أنه حريص كل الحرص على تنفيذ وتفعيل هذه المشروعات الكبيرة الواعدة للشباب داخل المحافظة، وأيضًا العمل بجدية على إنـجاح جميع الأجهزة والجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي المنوط بهم جميعًا تمويل مشروعات أخرى أصغر مقدمة للشباب لبناء مستقبلهم بتفاؤل واطمئنان.وجه المحافظ تحيه تقدير وإجلال للمرأة المصرية في محاولتها الصادقة لستر ومنع أولادها من الهجرة غير الشرعية، داعيًا الشباب إلى أن عليهم أن يثقوا في وطنهم الذي يعد بمثابة أرض العطاء والأمن والاستقرار، وأن يثقوا في قدراتهم وإمكانياتهم على النجاح داخل وطنهم مهما كانت التحديات، ونحن في انتظار نجاحاتكم وتقديمكم لأنفسكم كقدوة مُشرفة للأجيال القادمة.