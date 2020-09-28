«تنمية سيناء».. حلم مؤجل يحققه الرئيس السيسي لواقع

-أرقى محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بالشرق الأوسط

-اسكتشافات للاستصلاح الزراعي في سيناء

- ربط سيناء بباقي الجمهورية

"أرض مروية بدماء المصريين". حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية على تخليد أسامي الشهداء، والعمل على تعمير أرض سيناء الطيبة بإنشاء وإقامة مشروعات قومية متعددة، تمثل التنمية الشاملة التي يهدف الرئيس السيسي، لتحقيقها قولا وفعلا على أرض سيناء الغالية التي طالها إهمال كبير لسنوات.وجه الرئيس السيسي بإنشاء واحدة من أرقى محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في الشرق الأوسط وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات في مجال المراقبة والتشغيل والتحكم الآلي، مع ضمان جودة المياه المنتجة طبقًا للمعايير والكود المصري في مجال الري، ليصبح بذلك مشروعًا واعدًا انعكس أثره الإيجابي بزيادة الثروة السمكية في "بحيرة التمساح"، لتصبح المحطة هي الشريان الذي سيفيض بالخير على أرض سيناء، وتحقق لمصر طفرة تنموية بزيادة الرقعة الزراعية وفقًا لرؤية مصر التنموية 2030.تجري وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسات استكشافية ومعاينة ميدانية لأراض قابلة للزراعة فى شمال ووسط سيناء بتوجيهات من الرئيس السيسي، واعتمادًا على تلك الكشوفات تم تشكيل فريق عمل مكون من 14 عضوًا من عدة جهات مختلفة.كما يتم التنسيق مع وزارة الدفاع لتقديم الدعم المناسب وتسهيل مهمة الفريق البحثي أثناء العمل الميدانيوالذي ينفذ على مساحة 400 ألف فدان، المنفذ منها 56 ألف فدان بنسبة 14%، كما ارتفعت النسبة إلى 67% بعد حل مشكلة المياه بسيناء،وسيتم استخدام هذه الكمية فى استكمال رى المساحات غير المزروعة بمنطقتي شرق البحيرات وشرق السويس ليصل إجمالي المساحة المنزرعة إلى 50 ألف فدان والفائض من المياه يوجه الى مشروع التوسع فى شمال ووسط سيناء.تم الانتهاء من الشهيد أحمد حمدى 2 والذي واحدا يعد ضمن 5 أنفاق أسفل قناة السويس، والتي تهدف لربط سيناء بباقى أنحاء الجمهورية وفقًا للرؤية التنموية 2030، وقد تم افتتاح 4 منها نفقي تحيا مصر بشمال الإسماعيلية، ونفقي 3 يوليو جنوب بورسعيد مما يساهم في تنمية حركة السياحة والتجارة بجنوب سيناء.