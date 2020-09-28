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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطيران العماني: رحلتان أسبوعيا إلى القاهرة بدءا من أول أكتوبر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:33 م
طائرة
طائرة
أ.ش.أ
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قرر الطيران العُماني (الناقل الوطني للسلطنة)، تسيير رحلاته إلى القاهرة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل بواقع رحلتين أسبوعيًّا.

وذكر الطيران العُماني - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان اليوم الاثنين - أن رحلات الذهاب بين مسقط والقاهرة ستكون أيام السبت والأربعاء، أما رحلات الإياب من القاهرة إلى مسقط فستكون أيام السبت والخميس، على أن يسري جدول هذه الرحلات خلال الفترة من 1 وحتى 24 أكتوبر المقبل.

وأكد التزامه بتطبيق برنامج سلامة شامل ومكثف قبل وخلال وبعد كافة رحلاته.. مشيرًا إلى إلزام المسافرين بارتداء الكمامات في مطارات عُمان وعلى متن رحلاته.

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