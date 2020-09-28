الطيران العماني: رحلتان أسبوعيا إلى القاهرة بدءا من أول أكتوبر
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:33 م
أ.ش.أطباعة
قرر الطيران العُماني (الناقل الوطني للسلطنة)، تسيير رحلاته إلى القاهرة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل بواقع رحلتين أسبوعيًّا.
وذكر الطيران العُماني - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان اليوم الاثنين - أن رحلات الذهاب بين مسقط والقاهرة ستكون أيام السبت والأربعاء، أما رحلات الإياب من القاهرة إلى مسقط فستكون أيام السبت والخميس، على أن يسري جدول هذه الرحلات خلال الفترة من 1 وحتى 24 أكتوبر المقبل.
وأكد التزامه بتطبيق برنامج سلامة شامل ومكثف قبل وخلال وبعد كافة رحلاته.. مشيرًا إلى إلزام المسافرين بارتداء الكمامات في مطارات عُمان وعلى متن رحلاته.
وذكر الطيران العُماني - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان اليوم الاثنين - أن رحلات الذهاب بين مسقط والقاهرة ستكون أيام السبت والأربعاء، أما رحلات الإياب من القاهرة إلى مسقط فستكون أيام السبت والخميس، على أن يسري جدول هذه الرحلات خلال الفترة من 1 وحتى 24 أكتوبر المقبل.
وأكد التزامه بتطبيق برنامج سلامة شامل ومكثف قبل وخلال وبعد كافة رحلاته.. مشيرًا إلى إلزام المسافرين بارتداء الكمامات في مطارات عُمان وعلى متن رحلاته.