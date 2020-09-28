الإمارات: إصابات كورونا تقترب من الـ93 ألفا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الاثنين، تسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 92 ألفا و95 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أنه تم تسجيل وفاة مصاب جراء تداعيات الفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 413 حالة.وأشار البيان إلى شفاء 918 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض الفيروس؛ ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 81 ألفا و462 حالة.