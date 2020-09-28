إحالة ملف المحامين بالخارج إلى محب مكاوي وأبوبكر ضوة

أحال نقيب المحامين رجائي عطية، ملف المحامين العاملين بالخارج إلى عضوي المجلس محب المكاوي وأبو بكر ضوة.ونص القرار، "أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، يحال ملف المحامين العاملين بالخارج إلى محب المكاوي، وأبو بكر ضوة، ولهما اتخاذ اللازم لتطبيق وإعمال نص وأحكام القانون بشأنهم".في سياق مختلف، التقى نقيب المحامين رجائي عطية، بوزير العدل المستشار عمر مروان، لبحث عدد من الملفات المشتركة.