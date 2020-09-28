«العربية للتنمية الإدارية» تنظم ندوة عن متطلبات التعليم العالي

تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، والشبكة العربية الأوروبية للقيادة في التعليم العالي Arelen ندوة "متطلبات التعليم العالي في ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة وتداعيات أزمة فيروس كورونا" يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن سلسلة فعاليات المنظمة عن بعد.وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، أن الندوة تسلط الضوء على متطلبات التعليم العالي في الجامعات العربية في ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة من جانب، والمشكلات التي أفرزتها تداعيات أزمة فيروس كورونا من جانب آخر، بما يعزز قدرات الجامعات العربية على خلق كوادر بشرية مبدعة ومبتكرة قادرة على استيعاب هذه التطورات والتعامل مع تلك التحديات.وتهدف الندوة إلى تعزيز قدرات القيادات الجامعية للتعامل مع تحديات الثورة الصناعية الرابعة والتداعيات التي أفرزتها أزمة فيروس كورونا (COVID-19)، وتقييم مدى استعداد الجامعات لاغتنام الفرص المتاحة والتعامل مع تلك التحديات، ووضع خطط العمل المستقبلية للنهوض بدورها في بناء الطاقات البشرية وتوفير رأس المال الفكري القادر على مواكبة احتياجات سوق العمل في المستقبل.