مقتل 28 مسلحًا أرمينيًا في الاشتباكات الدائرة مع جيش أذربيجان

أعلن إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، عن مقتل 28 مسلحًا أرمينيًا جديدًا في الاشتباكات الدائرة مع جيش أذربيجان.وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الأرميني، زهراب منتساكايان، أمس الاثنين، عن قلق بلاده من الهجوم العدواني الشامل من قبل أذربيجان.فيما أكد منتساكايان، أن باكو لاتبدي أي نية للعمل على وقف التصعيد العسكري في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين البلدين خاصة مع تجلي التدخلات التركية لأشعال المنطقة.وأضاف منتساكايان في مقابلة مع قناة فرانس 24 الفرنسية، بالطبع نحن مستعدون لأي سيناريو خطير بالنسبة للمنطقة، ولكن كما قلت في وقت سابق، نحن مستعدون للدفاع بشكل حاسم.