السكة الحديد تكرم سائق ومساعده لمنع وقوع كارثة محققة

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، وعبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، ومحسن عزت أمين، عام مساعد النقابة، قاموا بتكريم كل من أحمد سامح أحمد، وعماد مصطفى محمود، قائد ومساعد قطار 996، عن شجاعتهما ومهارتهما حيث تمكنا من إيقاف القطار عندما وجدا حريقًا على سكتي الطالع والنازل وقاما بإخطار الجهات المختصة لإغلاق السكك أمام القطارات لتفادي حدوث خسائر بالأرواح.وقالت النقابة فى بيان لها على صفحتها بـ”فيس بوك”، إن سائق القطار ومساعده تمكنوا من إخماد الحريق واستأنف القطار مسيره بعد إخطار المختصين بفتح السكك أمام باقي القطارات.