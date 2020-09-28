أذربيجان تعلن التعبئة الجزئية.. وتوقف الرحلات الجوية باستثناء تركيا

أعلنت أذربيجان، اليوم الإثنين، قرار التعبئة الجزئية بالبلاد، فيما قررت وقف الرحلات الجوية إلى جميع دول العالم باستثناء حليفتها تركيا.وكان الرئيس الأذري إلهام علييف قد وقّع اليوم على قرار إعلان التعبئة وحشد الحكومة مواطنيها للانضمام إلى صفوف الجيش مع اندلاع الحرب مع الجارة أرمينيا على خلفية النزاع بين البلدين بشأن إقليم ناغورنو كارباخ.كانت الحكومة الأرمينية قد أعلنت، أمس الأحد، الأحكام العرفية، وأمرت بالتعبئة الكاملة لقواتها العسكرية، بعد أن زعمت أنها دمرت العديد من الطائرات والدبابات الأذرية في اشتباكات حول إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.