محافظ المنيا: وفرنا 32 مليون جنيه قروضًا وألف فرصة عمل

أكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، استعداد المحافظة لتقديم كل سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "مراكب النجاة" بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، قائلا: "نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية".جاء ذلك في إطار فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بمحافظة المنيا، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019.وتابع القاضي، أن المحافظة تعمل من خلال عدة مبادرات أطلقتها لتوفير مشاريع، خاصة للأهالي تكون مصدرًا للرزق لهم، وذلك من خلال قروض برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.وأضاف، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة في الفترة من 2014 حتي 2020، حيث تم تنفيذ 25 ألفًا و764 مشروعًا بقطاع التنمية المحلية ومشروعات ممولة بإجمالي مليار و801 مليون و783 ألف جنيه، مما أدى لتوفير 66 ألفًا و757 فرصة عمل للشباب بطريقة مباشرة وغير مباشرة، كما تمكن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" من تمويل مشروعات بإجمالي 193 مليون جنيه ما أدى لتوفير ألفين و252 فرصة عمل للشباب، مما جعل محافظة المنيا تحصل على المرتبة الاولي على مستوي الجمهورية في عدد المشاريع المنفذة.كما أشار المحافظ إلى أن محافظة المنيا حصلت على المرتبة الأولي خلال الأربع سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ 219 مشروعًا بإجمالي مليون و493 ألف جنيه، حيث تتراوح قيمة القروض الممنوحة من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه للشباب، كما منح جهاز شباب الخرجين التابع للديوان العام لمحافظة المنيا خلال الفترة من 1-12-2019 وحتي 2020، قروض لعدد 8 جمعيات أهلية بقيمة مليون و200 ألف جنيه مما أسفر عن إقامة 120 مشروعًا للشباب، كما منح الجهاز قروضًا لـ292 شابًا بقيمة 5 ملايين و840 ألف جنيه، كما منح بنك ناصر الاجتماعي قروض لـ1272 شابًا بقيمة 25 مليونًا و44 ألف جنيه، كما تم توفير ألف فرصة عمل للشباب من خلال التنسيق مع الشركات والهيئات الخاصة.