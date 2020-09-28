رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محافظ المنيا: وفرنا 32 مليون جنيه قروضًا وألف فرصة عمل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:39 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
وفاء علي
طباعة
أكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، استعداد المحافظة لتقديم كل سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "مراكب النجاة" بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، قائلا: "نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية".

جاء ذلك في إطار فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بمحافظة المنيا، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019.

وتابع القاضي، أن المحافظة تعمل من خلال عدة مبادرات أطلقتها لتوفير مشاريع، خاصة للأهالي تكون مصدرًا للرزق لهم، وذلك من خلال قروض برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.

وأضاف، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة في الفترة من 2014 حتي 2020، حيث تم تنفيذ 25 ألفًا و764 مشروعًا بقطاع التنمية المحلية ومشروعات ممولة بإجمالي مليار و801 مليون و783 ألف جنيه، مما أدى لتوفير 66 ألفًا و757 فرصة عمل للشباب بطريقة مباشرة وغير مباشرة، كما تمكن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" من تمويل مشروعات بإجمالي 193 مليون جنيه ما أدى لتوفير ألفين و252 فرصة عمل للشباب، مما جعل محافظة المنيا تحصل على المرتبة الاولي على مستوي الجمهورية في عدد المشاريع المنفذة.

كما أشار المحافظ إلى أن محافظة المنيا حصلت على المرتبة الأولي خلال الأربع سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ 219 مشروعًا بإجمالي مليون و493 ألف جنيه، حيث تتراوح قيمة القروض الممنوحة من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه للشباب، كما منح جهاز شباب الخرجين التابع للديوان العام لمحافظة المنيا خلال الفترة من 1-12-2019 وحتي 2020، قروض لعدد 8 جمعيات أهلية بقيمة مليون و200 ألف جنيه مما أسفر عن إقامة 120 مشروعًا للشباب، كما منح الجهاز قروضًا لـ292 شابًا بقيمة 5 ملايين و840 ألف جنيه، كما منح بنك ناصر الاجتماعي قروض لـ1272 شابًا بقيمة 25 مليونًا و44 ألف جنيه، كما تم توفير ألف فرصة عمل للشباب من خلال التنسيق مع الشركات والهيئات الخاصة.

موضوعات متعلقة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2020 ومراحل صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

حريق «شدات خشبية» بكوبري تحت الإنشاء في المرج

مجلس الدولة يتلقى 22 طعنًا على انتخابات «النواب»

الصور

image description

تطهير أسواق «الغنايم» بأسيوط للوقاية من كورونا

image description

«100 مليون صحة» تجوب منفلوط وأبو تيج لفحص أمراض الضغط والسكر

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

رئيس الوزراء يكلف بإعداد خطة عمل تنفيذية لتنظيم الأسرة

الهيئة الوطنية تعلن قبول 4006 مرشحين و8 قوائم في انتخابات «النواب»

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

حريق غابات يجبر السلطات على إخلاء المنازل بكاليفورنيا

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

صدور «رحلة إلى عالم المسرح» لمحمد أبو الخير

محمد نبيل: انتهاء أعمال تجهيز مسرح المنيا بنسبة 80%

محمد إبراهيم طه عن جمال عبد الناصر: الأبطال الشعبيون لا يموتون

إبراهيم فرغلي: سنعرف حقيقة جمال عبد الناصر حين ندرس زمنه بحياد