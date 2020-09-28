وزير الخارجية يستقبل أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح»

من اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح والسيد روحي فتوح عضو اللجنة.

وخلال اللقاء، أكد شكري‬⁩ موقف مصر الثابت من ⁧‫القضية الفلسطينية‬⁩ ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.وقبل أيام، شارك وزير الخارجية في اجتماع رباعي في العاصمة الأردنية عمان، لبحث سبل الدفع بمفاوضات عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المفاوضات التي أجرتها كل من البحرين والإمارات مع إسرائيل خلال الفترة الأخيرة من شأنها الدفع بتلك المفاوضات.