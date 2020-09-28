اعتقال 5 من قيادات «داعشية» فى الموصل القديمة بالعراق

اعتقلت القوات الأمنية العراقية 5 من قياديي داعش داخل الموصل القديمة.وقال مصدر أمني عراقي - في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الاثنين - "إن قوة من استخبارات شرطة نينوي طوقت مدينة الموصل القديمة بعد ورود معلومات عن وجود قياديين في التنظيم الإرهابي في منطقة المحطة، حيث تم اعتقال الإرهابيين في مداهمة لأحد المنازل ومصادرة أسلحتهم".