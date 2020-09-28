مجلس الدولة يتلقى 22 طعنًا على انتخابات «النواب»

واصل قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تلقي الطعون علي انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن علي إدراج أسماء بعض المرشحين، ووصل عدد الطعون التي تم رفعها حتى الآن إلى 22 طعنًا قابلين للزيادة.وبدأت محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات في تلقى طعون المرشحين المستبعدين، والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين، على أن تفصل المحاكم في الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وعقب إرسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها، تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.