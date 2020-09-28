السعودية تحدد الفئات العمرية المسموح لها بأداء العمرة

بخصوص العمرة الدولية:

حدثت المملكة العربية السعودية اليوم، شروط العمرة خلال الفترة المقبلة في ظل أزمة كورونا، حيث أعلن الدكتور محمد صالح بن طاهر وزير الحج السعودي، أن الفئات العمرية من 18 حتى 65 عاما، هي المسموح لها بأداء العمرة في المرحلة الأولى فقط.وأضاف أنه لا يسمح لأي شخص بدخول المسجد الحرام إلا بعد التسجيل في تطبيق العمرة، على أن يتم إصدار تصريح عمرة مجانا، ومن خلال التطبيق توفر الوزارة فرص السكن والنقل للحجاج.كما سيتم إنشاء مراكز العزل في فنادق لأي حجاج تظهر عليه أي أعراض، كذلك سيتم وضع ترتيبات بديلة إذا واجه الناس مشكلة في التسجيل عبر التطبيق المعتمد، بالإضافة إلى تقسيم أداء العمرة إلى 12 مجموعات كل 24 ساعة ويسمح بدوام 3 ساعات ويساعدها أخصائي صحي.حدث المملكة الاتي. اولا القرار النهائي ′′ لكل دولة ′′ سيتم اتخاذه وزارة الصحة بعد اصدار بعض الشروط وتحديد الدول الخالية من المخاطر في الاسابيع القادمة.2. ستتمكن وزارة العمرة والحج مسارا خاصا للمناطق الدولية والحجاج.3. وزارة العمرة والحج تعمل على القضاء على المكاتب المادية وتمكين تسجيل العمرة والحج عبر تطبيقات الحكومة الرسمية.يذكر ان الدكتور محمد صالح بن طاهر اعلن قبل ايام السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة تدريجيًا، مع اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية،وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر تطبيق " اعتمرنا " الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ( سدايا ) ليمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أداءهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.وأضافت الوزارة أن التطبيق سيكون متاحًا لاستخدامه عبر الأجهزة الذكية بتاريخ 10 صفر 1442هـ الموافق 27 سبتمبر 2020م - قبل موعد بداية المرحلة الأولى بسبعة أيام – وذلك لمستخدمي أنظمة تشغيل الـ ) ios، Android) مشيرة إلى أن تسجيل البيانات المدخلة من قبل قاصدي الحرمين الشريفين سيكون مرتبط بتطبيق توكلنا بشكل مباشر، وستتضمن تلك الخطوة عدد من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس COVID-19، كما أن التطبيق يتضمن إتاحة اختيار الوقت المناسب لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوفرة، واختياره الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له مثل اختيار وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات