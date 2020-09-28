تحليل استخباراتي: كيف يمس التدخل الدولي في أزمة ليبيا بالمصالح إسرائيلية؟

يُظهر تحليل جرى إعداده مؤخراً في وزارة الاستخبارات الإسرائيلية ووصلت نسخة منه إلى صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن التدخل الدولي في الحرب الأهلية في ليبيا يمكن أن يمس مصالح إسرائيلية حيوية.وبحسب ما يؤكده الباحثون، فإن المشروع المركزي لإسرائيل الذي يمكن أن يتضرر نتيجة سيطرة تركيا على المياه الإقليمية الليبية هو أنبوب الغاز الطبيعي بين شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. وهو مشروع يجري العمل على الدفع قدماً به من طرف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس بالتعاون مع دول أُخرى في المنطقة.كما يشير الباحثون إلى أن هذا التطور يمكن أيضاً أن يضع مصاعب أمام خطة ربط إسرائيل باقتصاد الكهرباء الأوروبي الآخذة بالتبلور.وجاء في التحليل أن "إسرائيل ليس لديها أي رغبة أو مصلحة في مواجهة تركيا أو في الوقوف في الخط الأول أمامها، في ليبيا أو في أي ساحة أُخرى". وعلى الرغم من ذلك فإن التحليل يقدّر أن "التعاون بين الأطراف الدولية في المسألة الليبية يمكن أن ينطوي على تداعيات إيجابية في كل ما يتعلق بدفع المصالح الإسرائيلية إلى الأمام".