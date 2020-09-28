«تشوين» ألواح «كليوباترا» الزجاجية بمطروح استعدادا للنوات الشتوية

قال المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، إنه جرى رفع الألواح الزجاجية الخاصة بالممشى الزجاجي في مزار كليوباترا السياحي استعدادا للنوات الشتوية.وأوضح الباهي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم تشوين الزجاج في مخازن الديوان العام لموسم الصيف المقبل، تجنبا لعدم تطايرها عند حدوث "نوة" مثلما حدث العام الماضي، وحفاظا على المال العام.وأكد أنه سيتم تركيب الألواح الزجاجية مرة أخرى في منتصف مايو العام القادم، ورفعها وتشوينها في منتصف سبتمبر، بناءا علي تعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتحت إشراف الشعبة الهندسية للمنطقة الغربية العسكرية.