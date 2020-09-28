إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، استمرار إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز المحافظة الخمس، وسط الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي المقرر لعدم انتشار فيروس كورونا.حيث وجه محافظ الوادي الجديد، بسرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وإنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود المعتمدة للمواطنين، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بكل مركز وإعداد تقرير عن الموقف التنفيذي لها بشكل يومي لمعرفة آخر المستجدات في ملف التصالح.كما وجه بضرورة الاستعداد التام للعام الدراسي الجديد والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير كافة الاحتياجات قبل بدء العام الدراسي، مع مراجعة كافة التدابير الاحترازية لموجهة فيروس كورونا.