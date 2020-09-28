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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«صناعة الحبوب» تبحث مع وزير التموين آليات توريد المكرونة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:36 ص
المصيلحي
المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع كل من النائب طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، والمهندس وجدي المشد، نائب رئيس الغرفة والمشرف على قطاع المكرونة، لبحث الآليات اللازمة لاستمرار توريد سلعة المكرونة لصالح الوزارة لطرحها على بطاقات التموين‪.‬

وقال النائب طارق حسانين، في تصريحات اليوم، إن الاجتماع تطرق للعديد من الجوانب الإيجابية، منها نجاح الغرفة في توريد أجود أنواع منتجات المكرونة لصالح وزارة التموين للعام الثاني على التوالي لطرحها للمواطنين على البطاقات، ضمن المقررات التموينية وبأسعار مخفضة تتراوح من 30 و40% مقارنة بأسعار المنتجات ذاتها في الأسواق الأخرى.

من جانبه، أكد المهندس وجدي المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، أن الغرفة تواصل توريد أجود أنواع منتجات المكرونة وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث يتم توريد كميات من المكرونة تقرب من 20 ألف طن شهريا من خلال كبرى الشركات المتميزة وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق بجانب أيضا شركات قطاع أعمال عام، ويتم طرح كيس المكرونة 500 جرام بسعر 4 جنيهات للمستهلك على بطاقات التموين، رغم أن سعر المنتج ذاته في الأسواق الأخرى يصل إلى 6 جنيهات، لافتا إلى أن الوزير أبدى ارتياحه عن التزام الشركات بتوريد سلعة المكرونة للعام الثاني على التوالي، كما وجه الوزير الشكر للموردين‪.‬

وأوضح المشد أنه رغم ارتفاع سعر الدقيق ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية، إلا أن الشعبة وأصحاب الشركات أصروا على عدم زيادة الأسعار خاصة خلال جائحة كورونا، في إطار المسؤولية الاجتماعية وحرصهم على الوقوف بجانب القيادة السياسية ووزارة التموين في توفير السلع الأساسية ذات جودة عالية خاصة المكرونة لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين.

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