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اقتصاد

الإسكان الاجتماعي يطلق خدمة نقل الحجز باسم الورثة عبر الموقع الإلكتروني

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:33 ص
مي عبدالحميد
مي عبدالحميد
محمد إبراهيم
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أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إطلاق خدمتين جديدتين لاستقبال طلبات عملاء الصندوق المتقدمين على مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للصندوق https:cservices.shmff.gov.eg، موضحةً أن الخدمة الأولى تُمكن العملاء من تقديم طلب نقل الحجز باسم الورثة في حالة وفاة صاحب الطلب، وتُمكن الخدمة الثانية العملاء من تقديم إفادة مخالصة بسداد القرض في حالة رفض جهة التمويل تقديم خدماتها بعد نتيجة الاستعلام الائتماني للعميل بسبب وجود قرض سابق لم يقم بالانتهاء من سداده.

وأوضحت عبدالحميد، أنه يتم تقديم الطلبات بالدخول على البوابة الإلكترونية https:cservices.shmff.gov.eg والضغط على زر "الطلبات" بمركز خدمة المواطنين، ثم يقوم العميل باختيار "طلب نقل الحجز باسم الورثة أو طلب تقديم إفادة مخالصة بسداد القرض"، وكتابة تفاصيل الطلب المتقدم به ثم يقوم بالضغط على زر إرسال الطلب.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هاتين الخدمتين تُمثلان رقمي 6 و7 في سلسلة الخدمات الإلكترونية التي أطلقها الصندوق خلال الأشهر الماضية، حيث سبق أن أطلق الصندوق 5 خدمات تتمثل الأولى فى تقديم طلب "تعديل رغبة حجز وحدة سكنية"، وذلك في حالة تغيير محل جهة العمل، حيث تُمكن تلك الخدمة العميل من تقديم طلب للتحويل لمشروع آخر ضمن المدن والمراكز التي يوجد بها فائض وحدات فى حالة تغيير محل جهة عمله، والخدمة الثانية تقديم طلب "تعديل من دور إلى دور"، وهو خاص بالحالات المرضية فقط، بشرط عدم استلام العميل للوحدة، ويتم استيفاء شهادتين من مستشفيين حكوميتين معتمدتين بشعار الجمهورية "ختم النسر" تفيدان بالحالة الصحية للمريض، أو من قومسيون طبي معتمد بشعار الجمهورية "ختم النسر"، أما إذا كانت الحالة المرضية لأحد من ذوي صاحب الطلب المقيم معه، فيتم إحضار شهادة إدارية موقعة من موظفين حكوميين معتمدة بشعار الجمهورية "ختم النسر" تُفيد بالإقامة الفعلية للمريض أو المعاق مع صاحب الطلب.

وأضافت مى عبد الحميد، أن الخدمة الثالثة تتمثل في تقديم طلب "رفع أو استكمال المستندات الأساسية" حيث تُمكن تلك الخدمة العملاء من رفع أو استكمال المُستندات الأساسية المطلوبة منهم لإتمام إجراءات التعامل على طلب الحصول على الوحدة السكنية، والخدمة الرابعة خاصة بتقديم طلب "تصحيح البيانات"، وتُمكن تلك الخدمة العملاء من تقديم طلب لتصحيح بعض بياناتهم الأساسية المُسجلة بالنظام الآلي للصندوق، ويتم تحديد نوع البيان المطلوب تصحيحه من بين ٣ أنواع: الأول: طلب تعديل المدينة المركز طبقًا لاستمارة الحجز، والثاني: طلب تصحيح اسم صاحب الطلب الأصلي (طبقًا لبيانات الرقم القومي)، والثالث: طلب تصحيح اسم الزوج الزوجة (طبقا لبيانات الرقم القومي).

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الخدمة الخامسة هى تقديم طلب "متابعة الملفات بشركات الاستعلام" حيث تتيح تلك الخدمة للعميل متابعة ملفه المُرسل لشركة الاستعلام - بشرط مرور 11 يوم عمل على إرسال الملف إلى الشركة، مؤكدةً أن تلك الإجراءات تأتي تعزيزًا لدور الصندوق في توفير أفضل خدمة لعملائه وتمكينهم من تقديم طلباتهم ومتابعتها بأسهل وأسرع وسيلة ممكنة، وأن الصندوق في طريقة إلى طرح خدمات إلكترونية جديدة تلبي المزيد من احتياجات المواطنين خلال أسابيع قليلة قادمة.

وقالت: يمكن للعميل الاستعلام عن حالة الطلب عن طريق الاتصال بمركز الاتصالات لخدمة عملاء الصندوق على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي فقط، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

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