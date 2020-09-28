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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد افتتاحها.. 15 معلومة عن مشروع تكرير البترول بمسطرد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
مشروع تكرير البترول
مشروع تكرير البترول بمسطرد
أ.ش.أ
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يعد مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، من أهم مشروعات تكرير البترول في مصر وأفريقيا، وترصد السطور التالية أبرز 15 معلومة عن المشروع العملاق:

1 - أضخم مشروع يتم إنشاؤه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، ويعد أكبر صفقات التمويل في إفريقيا.

2 - التكلفة الاستثمارية للمشروع 3ر4 مليار دولار، ويشمل حزمة قروض بقيمة 2.6 مليار دولار، واستثمارات رأسمالية بقيمة 1.1 مليار دولار.

3 - إجمالي الإنتاج يبلغ حوالي 4.7 مليون طن سنويا، تشمل حوالي 2.3 مليون طن سولار مطابق للمواصفات الأوروبية (يورو 5)، أي قرابة 30% - 40% من واردات السولار الحالية.

4 - ينتج المشروع 700 ألف طن بنزين و600 ألف طن من وقود الطائرات، و79 ألف طن بوتاجاز إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت.

5 - وفر المشروع أكثر من 18 ألف فرصة عمل أثناء مراحل الإنشاء، ويوفر حاليا ألف و200 فرصة عمل دائمة.

6 - ينتج المشروع الفحم البترولي الناتج عن التكرير ويتم بيعه لشركات الأسمنت العاملة بالسوق.

7 - بدأت الأعمال الإنشائية بالمشروع عام 2014، من خلال المقاول العام لتحالف شركتي (Engineering & Construction Corp) الكورية و(Mitsui & Co Ltd) اليابانية.

8 - استكملت الإعمال الإنشائية بالمشروع بداية عام 2019، وتم تشغيل جميع وحدات المشروع في سبتمبر 2019.

9 - أنتجت الشركة 2.58 مليون طن من المنتجات البترولية المكررة في فبراير 2019.

10 - يشمل هيكل المساهمين بالشركة الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة القلعة للاستشارات، بالإضافة لمستثمرين من الخليج وعدد من المؤسسات المالية الدولية بحصص مختلفة في الشركة.

11 - تقوم شركة القاهرة لتكرير البترول، التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، بتوفير احتياجات الشركة من المازوت لإعادة تكريره.

12 - تبيع الشركة المصرية للتكرير إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عاما.

13- يهدف المشروع إلى توفير بدائل الاستيراد وإنتاج السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة لتغطية الطلب المحلي.

14 - يستخدم تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

15 - تم اختيار شركة (وورلي بارسونز) لإدارة المشروع، وتم إسناد أنشطة التشغيل والصيانة إلى الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم) التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.

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