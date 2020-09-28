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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

انطلاق المعسكر التدريبي لمنسقي «خريجي الأزهر» بالإسكندرية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي، لمنسقي فروع المحافظات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، المقام فعالياته بمركز الخدمة والنشاط بميامي، المنعقد حتى 2 أكتوبر، وأقيمت الجلسة الافتتاحية بحضور الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية-رئيس فرع المنظمة، وهاني عبد الصمد مُمَثل مركز الخدمة والنشاط.

أكد رئيس الفرع في كلمته على أن رسالة وأهداف المعسكر التدريبي، تأتي في إطار خطة المنظمة لتأهيل منسقي فروعها بالمحافظات من الناحية الإدارية والإعلامية والتكنولوجية، لحمل رسالة المنظمة والأزهر والعمل على نشر المنهج الأزهري ونبذ الإرهاب والتطرف وذلك في الداخل والخارج، ويقام المعسكر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومع مراعاة التباعد وإجراءات التعقيم المستمرة التي يتولاها مسئولو الأزهر بالمعسكر.

وأشاد "عبد الصمد" بالدور الفعال الذي تسعى المنظمة لتحقيقه من خلال الارتقاء بأداء منسقي فروعها بعقد تلك المعسكرات التدريبية والبرامج التأهيلية لتشمل عدة موضوعات هامة حول آليات تفنيد الفكر المتطرف، المواطنة وإرهاب الآخر، وإبراز دور الخدمة المجتمعية في تنمية الوعي المجتمعي لدى الشباب.

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