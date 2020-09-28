ناصر عبد الرحمن ينتهى من كتابة 20 حلقة من مسلسل «موسى»

انتهى الكاتب ناصر عبد الرحمن من كتابة 20 حلقة كاملة من مسلسل "موسى "، والمقرر أن يشارك به الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل، ويعكف المؤلف حاليا على كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل خلال الأيام المقبلة لتسليمها لشركة سينرجي، استعدادا لبدء تصوير العمل ليكون بذلك مسلسل موسى أول الأعمال الجاهزة ومنتهية من الكتابة قبل بدء التصوير.ويجرى الفنان محمد رمضان جلسات عمل متتالية بينه وبين المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبد الرحمن، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل وترشيح الأبطال ومن المقرر أن يبدأ المخرج معاينة أماكن التصوير خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد نهائي للتصوير، والمتوقع أن يكون مع نهاية شهر أكتوبر المقبل حيث يرغب رمضان في الانتهاء من تصوير العمل قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف.يذكر أن محمد رمضان قدم في موسم رمضان الماضي مسلسل "البرنس" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه البطولة كلا من أحمد زاهر، ونور، ومحمد علاء، وريم سامي، وروجينا وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.