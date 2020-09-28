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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تدعو المسئولين لضبط النفس بشأن الوضع في قره باغ

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:38 ص
أندريه رودينكو
أندريه رودينكو
أ.ش.أ
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دعا نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، جميع المسئولين الخارجيين والداخليين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس بشأن الوضع في قره باغ.

وقال الدبلوماسي الروسي، خلال مؤتمر صحفي، أوردته قناة "روسيا اليوم": "إن موسكو تدعو جميع المسئولين الخارجيين والداخليين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بما في ذلك فيما يتعلق بلجهة الخطاب، فمن المهم توخي الحذر قدر الإمكان، من أجل تحقيق وقف إطلاق النار على الفور وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات"، مضيفا أن "روسيا، بصفتها رئيسا مشاركا لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تشارك بنشاط في هذه العملية منذ عام 1991"، لافتا إلى أن موسكو تعتزم مواصلة الاتصالات مع جميع الشركاء.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية- في وقت سابق- إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ، ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

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