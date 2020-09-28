المصريون بالخارج يواصلون تسجيل بياناتهم بـ«الوطنية للانتخابات»

يواصل المصريون بالخارج، لليوم الثاني تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وحتى 10 أكتوبر المقبل، وذلك حتى يتمكنوا من التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد السريع.ونص قرار الهيئة رقم 59 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب، على إلزم كل ناخب مقيم بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر.وتبدأ خطوات التسجيل بالدخول على موقع الهيئة، ويختار الناخب خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج، ويسجل رقمه القومي واسمه وتاريخ الاقتراع المحدد للمحافظة التى ينتمي إليها، وكافة بياناته المتعلقة بالإقامة فى الخارج، والبعثة التي ينتمي إليها في الدولة المتواجد فيها، ودائرته الانتخابية في الداخل.وفى حالة ثبوت قيد اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل السري الذى يحتفظ به دون إطلاع أي شخص عليه، ويمكن للناخب الذى سجل بياناته فقط، التصويت بالبريد، حيث تتاح بطاقات الاقتراع لدوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لنظامي الفردي والقوائم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حسب توقيت كل دولة، أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل.كما تتم إتاحة بطاقات الاقتراع لدوائر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لنظامي الفردي والقوائم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حسب توقيت كل دولة، أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل.ويدخل الناخب المتواجد في الخارج، على موقع الهيئة واختيار أيقونة تصويت المصريين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السري الذي سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل إقامته، وإقرارًا بالتصويت.ويبدى الناخب رأيه في بطاقتي الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.ويضع الناخب بطاقتي إبداء الرأي فى مظروف صغير، ولا يدون عليه أى بيانات، ثم يضعه داخل مظروف آخر أكبر ويرفق بها إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة، المتمثلة في صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وتثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.