رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ذا تايمز»: خطة إغلاق في لندن وشمال إنجلترا لمكافحة الموجة 2 من كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:00 م
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
طباعة
قالت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، اليوم الاثنين، إن الحكومة تخطط حاليا لفرض تباعد اجتماعي كامل في أنحاء لندن وأجزاء كبيرة من شمال إنجلترا لمكافحة الموجة الثانية من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضحت الصحيفة البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه في إطار الإجراءات الجديدة للإغلاق التي تعد قيد النظر حاليا سيتم حظر تجمع الأشخاص في الأماكن المغلقة، ومن المقرر أن يتم غلق جميع المطاعم والحانات لمدة أسبوعين بشكل مبدئي، رغم بقاء المدارس والمتاجر والمصانع والمكاتب مفتوحة.

وأضافت أنه سيتطلب من الأشخاص في أنحاء إنجلترا بشكل قانوني العزل الذاتي من اليوم إذا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أو يتم الاتصال بهم من جانب خدمة الاختبار والتتبع، وإما سيتعرضون لغرامات جديدة تبدأ من ألف جنيه إسترليني وتمتد إلى 10 آلاف جنيه إسترليني للمخالفات المتكررة، أو الانتهاكات الخطيرة.

موضوعات متعلقة

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2020 ومراحل صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

حريق «شدات خشبية» بكوبري تحت الإنشاء في المرج

الصور

image description

«100 مليون صحة» تجوب منفلوط وأبو تيج لفحص أمراض الضغط والسكر

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكلف بإعداد خطة عمل تنفيذية لتنظيم الأسرة

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

حريق «شدات خشبية» بكوبري تحت الإنشاء في المرج

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

حريق غابات يجبر السلطات على إخلاء المنازل بكاليفورنيا

ظهور إصابات بحمى الوادى المتصدع فى موريتانيا

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

إبراهيم فرغلي: سنعرف حقيقة جمال عبد الناصر حين ندرس زمنه بحياد

خالد إسماعيل: المصريون اتفقوا على وطنية جمال عبد الناصر

«البازار الأسود» تسلط الضوء على تراكمات ماضي السود في فرنسا

غدًا.. افتتاح الدورة 27 لمعرض «فن بلا أسوار» بالإسكندرية