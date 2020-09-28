المالية: المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك تشمل السلع «غير الغذائية»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "ما يغلاش عليك" تشمل جميع السلع "غير الغذائية"ّ.جاء ذلك خلال لقائه اليوم ممثلي كبرى السلاسل التجارية في مصر.وأضاف معيط أن المبادرة تستهدف كسر حالة الركود وتنشيط السوق وتحفيز الطلب على المنتج المحلي ورفع القدرات الشرائية للمواطنين، وتحسين معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، على النحو الذي يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، والاحتفاظ بالعمالة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وزيادة نسبة مساهمة الاستهلاك في الناتج المحلي جنبا إلى جنب مع الاستثمارات والصادرات، خاصة في ظل أزمة "كورونا".ولفت إلى أنه يمكن لأي من السلاسل التجارية أن تشارك بكل أو بعض فروعها، وبما تشاء من المنتجات المصرية المعمرة وغير المعمرة، في هذه المبادرة الوطنية التي تعد نموذجا لشراكة فعَّالة بين الحكومة بمختلف مؤسساتها والقطاع الخاص بشتى مساراته.وأعرب الوزير عن تقديره من يبيعون بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلية، من خلال منافذ مبادرة "ما يغلاش عليك" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات من الصناع والتجار تصل إلى 20%، إضافة إلى ما تقدمه الخزانة العامة للدولة من دعم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 10% إذا كانت تخفيضات التجار والمصنعين أقل من أو تساوي 15%، ويعادل 14% بدلا من 10% إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من 15%.وقال: "إننا جميعا شركاء في إنجاح المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "ما يغلاش عليك"، ولا بد أن نتعاون حكومة وتجارا ومصنعين في ترويج المنتج المصري بأسعار تنافسية، خاصة أن الخزانة العامة للدولة تشارك بتوجيه دعم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية وعددهم 64.5 مليون يبلغ 13 مليار جنيه".وقال إنه يتم تحويل قيمة الدعم المقرر من الخزانة العامة للدولة لأصحاب البطاقات التموينية إلى التجار في موعد أقصاه أربعة أيام عمل، بحيث تكون هذه المبالغ المالية في حساباتهم البنكية يوم الاثنين أو يوم الخميس من كل أسبوع، حرصا على سرعة دوران رأس المال وتحريك الاقتصاد.وأشار إلى أنه يتم بالتنسيق مع وزارة التموين السماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة «ما يغلاش عليك» بدءا من هذا الشهر، بحيث يمكن لهم شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تمتد بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك.وقال ممثلو كبرى السلاسل التجارية في مصر إن المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» جاءت في الوقت المناسب، حيث تشهد السوق حالة من الركود، في ظل تراجع القدرات الشرائية للمواطنين خاصة في أعقاب أزمة "كورونا"، متعهدين بتعزيز مشاركتهم بهذه المبادرة الوطنية التي تسهم في تحفيز الطلب على المنتج المحلي.