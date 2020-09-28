طريقة عمل شوربة العدس الدايت

- مقادير شوربة العدس.

- طريقة التحضير

نترك الخليط السابق على النار العالية حتى تغلى.



نقوم بتهدئة النار على الخليط السابق ونضع الغطاء التابع للوعاء حتى مرور نصف ساعة وخمس دقائق.



نقوم بوضع الملح حسب الرغبة ونحرك جيدا ونزيل الوعاء من على النار.

تبحث الفتيات عن الرشاقة من خلال اتباع نظام أكل صحي، وتعتبر شوربة العدس من الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والبروتين النباتي.ويعرض "الدستور" في المساحة التالية مقادير وخطوات تحضير "شوربة العدس" الدايت.كأس ونصف من العدس البنى.ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتى أو زيت الزيتون.حبة كبيرة من البصل المقطع إلى أجزاء صغيرة جدا.ملعقة واحدة كبيرة من الثوم المفروم.كأس واحد من الكرفس المقسم إلى أجزاء متوسطة.قطعتان كبيرتان من الجزر المقسم إلى قطع صغيرة.كأس من الطماطم المقطعة صغيرا.خمس كاسات من المياه.ملعقة واحدة صغيرة من الزعتر الناشف.ورقة واحدة من الغار.ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.ملعقة واحدة صغيرة من الملح.نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.نقوم بوضع الوعاء المخصص للطهى على النار المتوسطة، نضيف القليل من زيت الزيتون وقطع البصل الصغيرة.. نقلب جيدا ونضع الثوم والكرفس والجزر.نحرك الخليط السابق لمدة عشرة دقائق حتى نشاهد الخضار قد تغير لونه قليلا.نقوم بتنظيف العدس من الأتربة الموجودة به، نقوم بوضعه على الخليط السابق.نضع الطماطم والكمون والفلفل الأسود والغار والزعتر والمياه.