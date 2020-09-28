طوكيو تسجل 78 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الإثنين، تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الأرقام تهبط اليوم للمرة الأولى تحت حاجز المائة حالة يوميا منذ الأربعاء الماضي، إذ تبذل السلطات جهودها للسيطرة على الموجة الجديدة من تفشي الفيروس وسط صعود وهبوط مستمر للأرقام.وأوضحت أن الأرقام الجديدة ترفع حصيلة الإصابات الإجمالية في العاصمة منذ بداية الأزمة إلى 25 ألفا و335 حالة.