وزير الإسكان: لن نعمل مع شركات متقاعسة.. والإسناد وفق الإمكانيات

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.وأكد الجزار، ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، وكذا الاهتمام بأعمال التشجير واللاند سكيب.وشدد وزير الإسكان على عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية، مع الشركات المتقاعسة، والتي لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وبالجودة المطلوبة، مؤكدًا على إعطاء حجم أعمال يتناسب مع إمكانات المقاولين، في المشروعات المستقبلية.