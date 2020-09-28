خروج 12 مسجونًا بعد تعافيهم من الاختناق بالقليوبية

أعلن مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، بقيادة الدكتور عيد العطار مدير المستشفى، تعافي وخروج 12 شخصا من المحتجزين بقسم أول شبرا الخيمة، وذلك بعد إصابتهم بحالة اختناق جراء أدخنة تصاعدت بسبب ماس كهربائي، نشب في غرفة الانتظار أسفل الحجز، وتمت السيطرة على الموقف.وكان قد أصيب 12 شخصا من المحتجزين بحجز قسم أول شبرا الخيمة باختناق جراء أدخنة تصاعدت بسبب ماس كهربائي نشب في غرفة الانتظار أسفل الحجز، وتمت السيطرة على الموقف، وتحرر محضر بالواقعة وجرى نقل الحالات لمستشفى النيل بشبرا الخيمة لإجراء الإسعافات اللازمة.تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بتصاعد أدخنة من غرفة الانتظار أسفل حجز المسجونين، وعلى الفور انتقل مدير الأمن لمكان الحادث وتمت السيطرة على الموقف.انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية وجرى التعامل مع 6 حالات اختناق بمكان الحادث، ونقل 12 حالة أخرى لمستشفى النيل لتلقي الإسعافات والخضوع للعناية الطبية، فيما تمت السيطرة على الأدخنة وإخلاء المكان.وتبين من التحريات تصاعد الأدخنة بسبب ماس كهربائي في غرفة الانتظار أسفل الحجز، مما تسبب في حالات الاختناق، وإصابة كل من: "سيد م" و"محمود ع" و"بسمة م"، و"حسن ا" و"محمد ا"، و"مجدي ب"، و"سميرة م"، و"نادية م"، و"محمد ا"، و"علي ر"، و"عزيزة إ"، و"عماد س"، وتمت السيطرة على الموقف دون خسائر.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.