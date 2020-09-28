مصرع وإصابة 8 إثر اصطدام شاحنة بحافلة شمالي الهند

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون إثر اصطدام شاحنة بحافلة بمنطقة جلالبور بولاية أوتار براديش شمالي الهند.وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الاثنين، أن ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.