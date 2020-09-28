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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب 2500 عبوة مستحضرات التجميل في مطار القاهرة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:27 ص
مستحضرات
مستحضرات
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالهادي، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من ميونيخ اشتبه عمر سالم ياسين، مأمور اللجنة الجمركية في راكبة مصرية الجنسية، تحمل 5 شنط حاولت استغلال ازدحام صالة الوصول لوجود ركاب رحلات أخرى في نفس التوقيت.

وبسؤالها عما إذا كان تحمل معها أشياء تستحق عليها سداد رسوم جمركية أجابت بالنفي وأنها تحمل بعض الملابس الشخصية المستعملة، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة "الإكسراي" بمعرفة، إبراهيم طه، مأمور الفحص، فأفاد بوجود كميات كبيرة من العبوات التكرارية أسفل طبقة من الملابس في جميع الحقائب.

وبالعرض على مصطفى الجندي، مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها من عبد الرحمن محمود، الصياد مأمور الجمرك، عمرو عطية، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول ومدير الحركة، وبتفتيش حقائبها يدويا فتبين وجود 2430 قطعة من مستحضرات التجميل المتنوعة مخبأة أسفل الملابس داخل الحقائب.

قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 27 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال، نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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