5 تنبيهات لحضور جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد اليوم

يترأس المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، المقرر عقدها بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية، بشارع الجلاء.وحددت إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين مجموعة من التنبيهات المهمة للمحامين الجدد بشأن جلسة حلف اليمين، وجاءت كالتالي:ـ لسرعة تسليم الكارنيهات إلى المحامين الجدد في نفس الوقت داخل قاعة الحِلف.. إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.ـ إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين بقاعة حلف اليمين.ـ لمن لم يحصل على رقم القيد.. عليه التوجه إلى إدارة السجلات بمقر النادي النهري للمحامين في المعادي في موعد سابق ليوم الحلف، للحصول عليه وإحضاره خلال جلسة حلف اليمين.ـ لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ داخل القاعة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المَعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.ـ الالتزام بالحضور بمقر انعقاد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر ـ بجوار قسم الأزبكية ـ شارع الجلاء.