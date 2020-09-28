«الري»: إجراءات احترازية لمواجهة كورونا بافتتاح «القاهرة للمياه»

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية للنسخة الثالثة من أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الإثنين، لمناقشة واستعراض الأجندة النهائية لأسبوع القاهرة للمياه خلال الفترة 18-22 أكتوبر المقبل 2020، والذي يعقد تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة"، بالإضافة إلى بحث الترتيبات اللازمة لإتخاذ الاجراءات الاحترازية لحفل الافتتاح في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID -19).وقال عبدالعاطي، في بيان، إن الأسبوع يستهدف تبسط الضوء على التحديات التي تواجه الموارد المائية في المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الأمن المائي، مشيرًا إلى متابعة كافة الترتيبات التنظيمية والفنية المختلفة الخاصة بالمؤتمر لضمان تنفيذه بصورة لائقة ومشرفة وجودة عالية تنافس النجاح الذي حققه المؤتمر في نسختيه الأولى والثانية.وأكدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه 2020، خلال الاجتماع، إن النسخة الثالثة مختلفة عن النسختين السابقتين، حيث يتم الافتتاح الرسمي وبدء الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بُعد بما يضمن المشاركة الواسعة والفعّالة للخبراء من مختلف أنحاء العالم اتخاذ كافة تدبير الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فعاليات حفل الافتتاح، مشيرة إلى الانتهاء من ترتيب الحدث ليتواكب مع نظرائه من الفعاليات المائية العالمية بصورة تشرف مصر.