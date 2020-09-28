«سرقوهم وهم بيمتحنوا».. جامعة بورسعيد تحقق في اختفاء حقائب «طلاب طب»

اتخذت جامعة بورسعيد، الإجراءات القانونية، اليوم الاثنين، للتحقيق في واقعة سرقة حقائب طلاب بكلية الطب أثناء أدائهم امتحان أحد المقررات.وأكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة، وقوع حادث سرقة تعرض له بعض الطلاب أثناء أداء الامتحان، وجرى اتخاذ اللازم حيال ذلك من قبل الجامعة، مشيرًا إلى أن فريقًا من الشؤون القانونية والأمن الإداري يحقق في ملابسات الموضوع، وجرى أيضا استدعاء مباحث قسم شرطة الزهور للمساعدة.وشدد رئيس الجامعة على أنه لم يتبين تفاصيل ما حدث حتى الآن، وسيجري الإعلان عن التفاصيل بعد التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.